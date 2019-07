Incendio zona plaia, possibili ritardi e dirottamenti dei voli a Fontanarossa

A causa dell' incendio sviluppatosi nelle zone limitrofe all'aeroporto e che ha coinvolto alcuni lidi balneari del litorale della Playa, l'aeroporto di Catania sospende le operazioni di volo per un lasso di tempo stimato di circa 90 minuti, per permettere l'intervento dei canadair. Questo provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti. I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sul operatività generale dell'aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www aeroporto Catania e nei profili Facebook e Twitter dell'Aeroporto.