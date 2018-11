Lettori, grave incidente stradale: "Chi ha visto qualcosa contatti i familiari del ferito"

Un terribile incidente è avvenuto a Catania, lunedì 12 novembre, in viale Cristoforo Fioravante, la nuova strada di collegamento tra corso Indipendenza e Librino. Un motociclista è stato sbalzato dal proprio motoveicolo e si trova ora in prognosi riservata all’ospedale Garibaldi. "Le dinamiche sono ancora tutte da accertare e, per ricostruire i fatti, chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa, in quel tratto di strada tra le ore 12 e le 13, di contattare i familiari all’indirizzo mail info12novembre@gmail.com", l'appello inviato alla nostra redazione.