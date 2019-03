Incidente in mare alla Plaia, due barche da diporto si scontrano

Alle ore 10.15 di questa mattina, la capitaneria di Catania è stata chiamata per un incidente marittimo verificatosi a circa un miglio dalla “Colonia Don Bosco” della Plaia. Immediato l’intervento delle motovedette che, in pochissimi minuti, hanno raggiunto il luogo della collisione. Sul posto i militari hanno accertato che due unità da diporto, una imbarcazione in vetroresina di 7 metri e mezzo ed un gommone Clubman 21 da 6 metri e mezzo, si erano scontate.

L'occupante del gommone si è buttato in acqua per salvarsi, quando ha visto che ormai non c'era nulla da fare per evitare l'impatto: aveva gli stivali (che in questi casi si riempiono d'acqua, facendo da zavorra) , come riferito da alcuni testimoni, ed è stato salvato da dei diportisti.Nessun ferito, ma solo tanti danni e paura. Attualmente è in corso una attività investigativa da parte degli uomini della guardia costiera, per verificare le responsabilità sull’accaduto. Le condizioni meteo-marine al momento dell’evento erano di ottima visibilità e assenza di vento con mare calmo. Il tutto, lascia pertanto presupporre una disattenzione da parte di uno dei due conduttori dell’imbarcazione da diporto.