Incidente stradale a Sant'Agata Li Battiati, auto perde il controllo e si ribalta

Incidente stradale nella notte in via Michelangelo a Sant’Agata Li Battiati. Le dinamiche sono ancora da accertare ma in base alle prime ricostruzioni, un veicolo avrebbe perso il controllo finendo contro tre auto parcheggiate regolarmente, per poi ribaltarsi. Solo un ferito non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Battiati, personale del 118 e Sos strade.