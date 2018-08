Incidente ad Acitrezza, scooter esce di strada: un morto e un ferito

Nelle prime ore del mattino sulla strada nazionale 114 all'ingresso di Acitrezza si è verificato un incidente mortale. A perdere la vita il conducente di uno scooter che è uscito di strada per ragioni ancora da accertare. Il passeggero, un 40enne, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro intorno alle 4 del mattino.

Il nosocomio catanese fa sapere che l'uomo è arrivato in codice rosso al trauma center per un trauma toracico addominale, frattura dell'avambraccio destro, contusioni ed escoriazioni. Al momento è ricoverato in ortopedia con una prognosi di trenta giorni. Sul tragico schianto stanno indagando i carabinieri di Acireale.