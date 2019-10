Asse dei servizi, auto prende a fuoco e conducente muore carbonizzato

Un incidente autonomo avvenuto poco dopo le 4 del mattino sull'asse dei servizi di Catania, all'altezza dello svincolo per San Giuseppe la Rena, ha causato un decesso. Si tratta di un 47enne, Giulio Sebastiano Calogero, che a bordo di una Fiat Punto, per cause in corso da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guard rail.

A causa dell'impatto l'auto è andata a fuoco. La vittima non ha avuto scampo poiché è rimasta incastrata tra le lamiere. I familiari hanno poi riconosciuto la salma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, il 118, la polizia e i vigili urbani e l'Anas che hanno eseguito le prime rilevazioni.