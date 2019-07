Incidente stradale sull'asse dei servizi: 6 feriti, tra loro 3 bambini

Grave incidente lungo l'asse dei servizi, in direzione Aeroporto. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente ma ad essere coinvolta sarebbe stata una sola auto. Sei i feriti gravi di cui tre sono bambini. Sul posto ambulanze del 118 e i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’auto accartocciata. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali. Lunghe code, traffico in tilt.