Incidente stradale a Bronte tra un camion ed un'utilitiaria: si circola a rilento

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto a Bronte, in provincia di Catania. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un autoarticolato ed un autovettura e nell’impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Dopo le prime operazioni sul posto, è stato istituito il transito su una sola corsia.