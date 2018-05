Incidente sulla Catania-Palermo, auto cappottata nei pressi di Motta

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 17.30 di questo pomeriggio sull'autostrada Catania-Palermo, nei pressi di Motta. E' stata disposta la chiusura di una corsia, 5,684 metri prima dell' area di servizio Gelso Bianco, in direzione rotatoria Catania Sud. In base alle testimonianze di un lettore di CataniaToday, presente sul posto al momento del sinistro, pare che una vettura abbia perso una ruota, cappottando su se stessa. Un uomo sarebbe stato sbalzato via dall'abitacolo. Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Due i feriti accertati.