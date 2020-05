Incidente stradale a Canalicchio, auto cappottata in via Ferro Fabiani

Intorno alle 13 di oggi si è verificato un rocambolesco incidente in via Ferro Fabiani, a Canalicchio. Una Citroen C3 di colore nero si è scontata con una vettura che procedeva in direzione opposta, finendo poi sul fianco. In base a quanto riportato dai presenti, non ci sarebbero feriti gravi, ma sul posto è intervenuta comunque un'ambulanza per le operazioni di primo soccorso. I vigili urbani dovranno ora ricostruire la dinamica del sinisto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo incidentato.

