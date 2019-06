Incidente stradale autonomo nella notte in via Andrea Doria

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa notte in via Andrea Doria, a Catania. Un'utilitaria ha sbandato per cause da accertare, rompendo i braccetti anteriori e riportando altri danni. Danneggiato anche un lampione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e la polstrada. Con loro anche la ditta Sos Strade, specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza sul manto stradale.