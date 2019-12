Auto esce di strada: muore un ragazzo di 16 anni, tre feriti gravi

É successo intorno alle 4.30 del mattino: nel tragico incidente ha perso la vita un ragazzo di appena 16 anni. “I quattro ragazzi viaggiavano al bordo di una fiat Punto sulla strada provinciale 29 di Scordia in direzione Palagonia quando, nei pressi della località “contrada fico”, l'auto, per cause ancora in corso di accertamento – spiegano i carabinieri che sono intervenuti - è uscita fuori strada”. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto urtando violentemente a terra morendo sul colpo. Gli altri tre ragazzi sarebbero in condizioni gravi ma non in pericolo di vita e ricoverati negli ospedali di Caltagirone e Lentini. Tutti e quattro i ragazzi sono di Palagonia e stavano presumibilmente tornando a casa dopo il sabato sera.