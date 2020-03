Incidente stradale in via del Rotolo: auto si schianta sulle vetture in sosta

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22.30 nei pressi del Lungomare di Catania, nei pressi delle giostre di via del Rotolo. Una vettura presa a noleggio che procedeva a velocità sostenuta, come descritto da un lettore di CataniaToday, si è schiantata su alcuni mezzi parcheggiati in strada, non riuscendo ad evitare la collesione ed ha riportato seri danni. Anche le auto "centrate" sono state lesionate alla carrozzeria. Non si sono verificati feriti gravi, ma solo tanta paura. La zona è sempre molto affollata per la presenza dei paninari e delle attrazioni per bambini.