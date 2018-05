Incidente in via Aci Castello, moto si schianta contro un'auto

Intorno ale 16 di questo pomeriggio, un violento incidente stradale si è verificato nel tratto di circonvallazione compreso tra via Ulisse e via Aci Castello, zona Ognina. Una moto si è schiantata contro una vettura, forse a causa della velocità sostenuta. Il conducente, ferito, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Il motociclista, che guidava una Kawasaki e si è scontrato contro una Fiat Punto grigia, è in prognosi riservata presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, in gravi condizioni.