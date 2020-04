Rocambolesco incidente in via Ustica, utilitaria sfonda un muro | Video

Una Citroen C3 si è schiantata sul muretto di un condominio in via Ustica, rompendo la recinzione in metallo e restando in bilico. Il conducente non ha riportato gravi lesioni. Gli abitanti della zona si sono riversati in strada in massa, riprendendo la scena con il cellulare