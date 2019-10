Incidente stradale, auto si schianta contro spartitraffico: i nomi delle vittime

Un tragico bollettino arriva dalle prime ore di questa mattina: sono 4 i morti, tutti giovanissimi e c'è anche un ferito. L'incidente si sarebbe verificato in maniera autonoma intorno alle 5 sulla strada statale Catania Paternò nei pressi di Piano Tavola. L'auto si sarebbe schiantata contro lo spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale, nello stesso punto dove qualche giorno fa aveva perso la vita un uomo di 65 anni. Nell'impatto l'automobile si è spezzata in due, la parte posteriore è letteralmente volata nella adiacente strada ferrata della Ferrovia circumetnea. Come rivelato dal quotidiano La Sicilia.it le quattro vittime sono: Veronica Diolosa, 28 anni, che era la compagna del 40enne alla guida dell'auto e che adesso si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro; Manuel Petronio, 17 anni, Salvo Moschitta 20 anni e Erika Bozza Germanà, 15 anni.

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò intervenuti sul posto hanno trovato le persone sbalzate fuori dall'abitacolo ed immediatamente messo in sicurezza la strada. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi in corso e il personale dell'Anas.

