Incidente stradale in via Messina, auto urta un tubo del gas

Il conducente di una vettura che procedeva a velocità elevata lungo la via Messina, nella parte immediatamente successiva al ''Rotolo'', si è schiantato ieri sera intorno alle 23 contro alcune auto in sosta, urtando anche un tubo del gas. I residenti, allarmati per le possibili conseguenze, hanno quindi allertato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'intero tratto è stato chiuso al traffico e riaperto a notte inoltrata, una volta ultimate le operazioni tecniche. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.