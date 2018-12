Autostrada A18, incidente tra tre automobili

L'impatto, probabilmente causato dai rallentamenti per i lavori in corso, ha coinvolto tre vetture sull'autostrada A18, in direzione Messina, poco prima della stazione di servizio di Aci Sant'Antonio. Stando al racconto dei testimoni non dovrebbero esserci feriti gravi ma si attende ancora l'arrivo dei soccorsi e della polizia. Non si conoscono ancora le dinamiche dello scontro. (IN AGGIORNAMENTO)