Incidente stradale sulla Palermo-Catania, due morti e due feriti: traffico bloccato

A causa di un drammatico incidente stradale, il traffico sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente bloccato, in direzione Catania, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, due persone sono rimaste ferite e due hanno perso la vita.

Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero due donne di 44 e 51 anni, conducente e passeggera dell'automobile. I due feriti sarebbero stati trasportati uno all'ospedale Cannizzaro e uno al Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto, oltre alla Polstrada, anche i vigili del fuoco e personale Anas.

Sul posto, i vigili del fuoco e le squadre di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova. In base a quanto riferito dalle squadre di soccorso presenti sul posto, pare che un mezzo pesante abbia investito dei veicoli in sosta a margine della carreggiata.

La polizia stradale ha scortato i veicoli incolonnati fino al più vicino svincolo, procedendo contromano dopo la chiusura dell'autostrada.