Incidente stradale a Belpasso, auto contro muretto: ferito

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito questa mattina lungo la Strada Provinciale 56/II in territorio di Belpasso. L'uomo, alla guida della sua auto, come riporta VideoStar, avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un muretto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato in prognosi riservata.