Incidente stradale a Belpasso, auto si ribalta e finisce in una scarpata

Ieri sera intorno alle 22 si è verificato un incidente stradale nel territorio del comune di Belpasso. Due auto per ragioni ancora da accertare si sono scontrate sulla SS 121, in direzione Catania. Una delle vetture coinvolte si è ribaltata ed è finita in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò che hanno messo in sicurezza i due mezzi e i carabinieri per gli opportuni accertamenti.I conducenti di entrambe le vetture, due ragazzi e una donna sono stati trasportati dal personale del 118 in ospedale.