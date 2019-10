Incidente stradale a Belpasso, auto contro guardrail: morto 65enne

L'incidente mortale si è verificato lungo la statale 121 in direzione Paternò. Antonio Crisafulli, 65enne, di Motta Sant'Anastasia ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail.

L' impatto violento non gli ha lasciato scampo: l'uomo è morto sul colpo. Anche la moglie, che si trovava con lui in auto, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.