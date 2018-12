Biancavilla, incidente sulla Sp156: muore un ragazzo

Un grave incidente è costato la vita questa mattina ad un ragazzo alla guida del suo scooter. La vittima è Cristoforo Gabriele Di Primo, appena 17enne e appassionato di moto. Il fatto è avvenuto intorno alle 8, quando - per dinamiche ancora da chiarire - il mezzo a due ruote ed una Fiat Doblò si sono scontrati.

Sul posto sono subito arrivati la polizia municipale del Comune di Biancavilla ed il 118 ma, nonostante l'intervento immediato, non c'è stato nulla da fare per il giovane. Appresa la notizia del decesso, infatti, l'elisoccorso inviato dall'ospedale Cannizzaro ha fatto rientro. Il conducente dell'autovettura è stato trasportato in ospedale in evidente stato di shock.

