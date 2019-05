Incidente a Gravina, motociclista contro un furgone: è grave

Un motociclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere finito a terra con la sua Bmw Gs alle prime ore di questa mattina. L'incidente stradale è avvenuto in via Aldo Moro, a Gravina di Catania, per motivi ancora da accertare, forse legati all'alta velocità. Il centauro si è scontrato con un Citroen Jumper. Il mezzo è stato rinvenuto sull'asfalto dai soccorritori del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri ed alla ditta Sos Strade.