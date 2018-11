Incidente stradale a Bronte, auto si ribalta: interviene l'elisoccorso

Il tratto della strada statale 284 “Occidentale Etnea” è stato temporaneamente chiuso, in località Bronte, in provincia di Catania, in direzione Paternò al km 22,500 a causa di un incidente autonomo. Adesso la strada risulta di nuovo aperta al traffico veicolare. Un'auto si è ribaltata ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare d'urgenza un ferito in ospedale. Altre quattro persone sarebbe rimaste ferite nell'impatto. Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle forze dell’ordine per prestare soccorso e ripristinare al più presto la normale circolazione.