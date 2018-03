Incidente stradale, riaperta al traffico la strada statale "Occidentale Etnea"

E' stata riaperta nella tarda serata di ieri al traffico la strada statale 284 Occidentale Etnea, chiusa a causa di un incidente in entrambe le direzioni dal km 21,800 al km 22,500, nel territorio comunale di Bronte. Sul mezzo a due ruote viaggiava una coppia: la donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'uomo al nosocomio di Bronte. Il traffico è stato deviato. Sul posto fino a tardi i le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico.