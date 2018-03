Incidente stradale a Bronte, strada statale chiusa in entrambe le direzioni

Incidente stradale lungo la strada statale 284 ‘Occidentale Etnea’ dal km 21,800 al km 22,500, nel territorio comunale di Bronte. L'Anas comunica che la strada statale è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato. Sul mezzo a due ruote viaggiava una coppia: la donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'uomo al nosocomio di Bronte. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.