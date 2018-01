Viale Vincenzo Giuffrida, bus perde il controllo e urta auto in sosta

L'autista avrebbe accusato un malore, perdendo poi il controllo del bus che stava guidando in direzione di viale Mediterraneo. Il mezzo ha urtato quattro auto in sosta, senza causare danni fisici a pedoni o ai passeggeri. Tempestivo l'intervento del 118, come riportato da MeridioNews, che ha condotto il conducente in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Catania usa la nostra Partner App gratuita !