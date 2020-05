Incidente stradale sulla Catania-Palermo, camion si ribalta nei pressi di Motta: lunghe code

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo, tra gli svincoli di Motta Sant'Anastasia e Gerbini Sferro, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 174. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato autonomamente, ostruendo l’intera carreggiata. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento