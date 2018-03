I funerali del carabiniere acese morto a Cuneo dopo un incidente stradale

Partirà questa sera da Torino, diretta a Catania, la salma di Giorgio Privitera, 29 anni, il carabiniere morto domenica all'ospedale di Cuneo per i gravi traumi riportati in un incidente stradale avvenuto in borgata San Martino di Bra. Con il militare ha perso la vita anche l'appuntato scelto Alessandro Borlengo.

I due viaggiavano su una gazzella dell'Arma, diretta al tribunale di Asti per una direttissima, quando sulla Statale 231 si sono scontrati con un'auto che non avrebbe rispettato una precedenza. I funerali di Privitera si svolgeranno domani ad Acireale, paese natale del carabiniere. La famiglia ha acconsentito all'espianto degli organi. I funerali di Borlengo si sono invece svolti ieri a Canale (Cuneo).