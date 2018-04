Incidente stradale sulla Catania-Messina, scontro tra due auto: traffico bloccato

Dalla segnalazione di un lettore di CataniaToday, sulla Catania-Messina prima dello svincolo di Acireale, un incidente che vede coinvolte due auto. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e una Bmw, nel tratto compreso tra svincolo Giarre (Km. 59) e svincolo Acireale (Km. 69) in direzione Catania. Non si conosce la dinamica dell'incidente che sta provocando rallentamenti alla viabilità. Non ci sarebbero feriti ma si attendono le forze dell'ordine sul posto.

In aggiornamento