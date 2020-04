Incidente stradale sulla Catania-Messina, autocisterna carica di ossigeno si ribalta: un ferito

I vigili del fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti sulla A18 tra Riposto e Giardini Naxos per il ribaltamento di una autocisterna carica di ossigeno liquido. E' intervenuta sul posto anche la squadra Nbcr ( Nucleare Biologico Chimico). Il conducente dell'automezzo ferito è stato trasportato in ospedale. Attualmente l'intervento è ancora in atto, i vigili del fuoco stanno provvedendo a bloccare una perdita dalla cisterna, mentre è stata già allertata l'azienda per provvedere ad un travaso.

