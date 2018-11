Incidente mortale sulla Catania-Messina, lunghe code

Un morto e quattro feriti lievi sulla Catania - Messina, a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi tra Giardini Naxos e Taormina. A perdere la vita un uomo, di cui non è ancora stato diffuso il nome. Sul posto la polizia stradale ed i soccorritori del 118. Traffico autostradale completamente bloccato per circa 4 chilometri. Nel punto dell'incidente è stato attivato il doppio senso di marcia per consentire i lavori nella galleria della corsia est.