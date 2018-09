Lunghe code nelle vie d'accesso a Catania: due incidenti

Mattinata di "passione" per gli automobilisti catanesi diretti a scuola o a lavoro. Si segnalano lunghe code dovute ad un incidente verificatosi 4,084 chilometri prima dello Svincolo Misterbianco sulla SS121 Catanese (al chilometro 10), in direzione Svincolo Simeto - SS114. Stessa situazione a Barriera,al chilometro 75,6 della A18 in direzione del capoluogo etneo. Sul posto la polizia stradale.