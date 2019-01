Incidente in via Acquicella, travolta da uno scooter mentre attraversa: è grave

Lotta tra la vita e la morte la 70enne Elena Matarrese, investita sabato scorso da uno scooter in via Acquicella Porto. Il mezzo a due ruote, che sfrecciava ad alta velocità, l'ha investita in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali, lanciandola in aria. Subito dopo il grave incidente stradale, è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale Garibaldi di Catania, subendo un'operazione d'urgenza.

E' attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione: ha riportato un poli trauma a causa del forte impatto. "La polizia municipale è intervenuta sequastrando lo scooter e credo non fosse nemmeno assicurato - racconta la figlia che ha contattato la redazione di CataniaToday per lanciare un appello alle Istituzioni locali - La zona del centro storico è ormai senza controllo: servono interventi per evitare altri gravi incidenti come questo".