Grave incidente a Piano Tavola, donna portata al Cannizzaro in elicottero

Grave incidente stradale a Piano Tavola, nella nuova zona industriale di contrada Pirritino. Un'Audi TT condotta da un uomo, ha centrato una Fiat Stilo al cui interno si trovava una coppia di anziani. Una donna è stata trasportata al Cannizzaro con l'elisoccorso, in condizioni critiche. Sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso ai conducenti, oltre alla polizia municipale per i rilievi.