Incidente stradale sull'asse dei servizi, Fiat Panda fa un testacoda

Per cause ancora da accertare, forse dovute all'urto con un secondo mezzo, una Fiat Panda ha impattato violentemente sul guardrail, danneggiando gravemente la parte posteriore dell'abitacolo. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 sull'asse dei servizi in direzione porto, all'altezza del centro commeriale Porte di Catania. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti della vettura. Si segnala una breve coda nei pressi dell'incidente.