Incidente stradale a Paternò, fuoristrada cappotta e finisce sul fianco

Durante la notte appena trascorsa, un fuoristrada Nissan Terrano è cappottato su un fianco in una zona rurale di Paternò, contrada Pietralonga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, per rimettere l'auto in posizione di guida e riportare a casa i quattro occupanti del veicolo, che hanno chiamato i soccorsi.