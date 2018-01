Incidente stradale in Tangenziale, furgone si ribalta: traffico in tilt

Incidente stradale in Tangenziale, poco prima dell'uscita per Misterbianco. Un furgone bianco, per ragioni ancora da chiarire, è uscito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto per gli accertamenti del caso i vigili urbani e i vigili del fuoco. Il traffico al momento è paralizzato ed è stato deviato proprio verso lo svincolo. Sulla strada si sono create lunghe code.

In aggiornamento