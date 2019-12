Incidente stradale dentro la galleria dopo il viale Mediterraneo: traffico in tilt

Un incidente all'interno della galleria dopo il viale Mediterraneo ha paralizzato il traffico nella zona della tangeziale. Si registrato lunghe code e gli automobilisti sono incolonnati da più di mezz'ora. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi di rito e per ripristinare la normale circolazione. Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente né il numero esatto dei veicoli coinvolti.

In aggiornamento