Incidente stradale a Giarre, investito mentre attraversa la strada: muore nella notte

Incidente mortale in via Finocchiaro Aprile, a Giarre, ieri nella tarda serata. Nella notte il 76enne Romano Coglitore è morto per le gravi ferite riportate. In base alle prime testimonianze di chi ha assistito all'incidente, la vittima sarebbe stata investita mentre attraversava la strada. A bordo dell'auto un 30enne che percorreva la strada da Mascali in direzione Catania. L'uomo è indagato per omicidio stradale.

