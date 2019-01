Grave incidente in via Vincenzo Giuffrida: un uomo sbalzato via dalla sua auto

Grave incidente questo pomeriggio in via Vicenzo Giuffrida, tra il parco Falcone e l'incrocio con via Vittorio Emanuele Orlando. Secondo una prima ricostruzione, fatta da alcuni testimoni oculari, il conducente di un suv, andando a tutta velocità lungo il rettilineo, si sarebbe scontrato con una macchina. Il forte impatto avrebbe fatto fuoriuscire dal veicolo, facendolo atterrare malamente sull'asfalto. Ma le auto coinvolte potrebbero essere almeno 5. Sul posto sono giunte tre ambulanze ma non si hanno ancora altri dettagli sullo stato degli altri feriti. (IN AGGIORNAMENTO)