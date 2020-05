Camion in fiamme, chiusa la tangenziale ovest con uscita a Gravina

La tangenziale ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al chiometro 1,100. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Gravina, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Si segnalano al momento lunghe code.

In aggiornamento