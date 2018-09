Fa un incidente e spara ad un 21enne per ucciderlo: arrestato

I carabinieri di Paternò e Biancavilla hanno arrestato il 23enne Riccardo Pelleriti che ha tentato di uccidere un giovane di anni 21, esplodendogli contro un colpo d’arma da fuoco calibro 7,62 “Soviet”, detenuta illegalmente, colpendolo all’addome. Il giovane ferito è stato ricoverato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Le cause sarebbero da ricondurre a una lite scaturita a seguito di sinistro stradale. Il fatto è accaduto sabato sera, intorno alle 22.30, nella zona delle case popolari di via dell’Uva a Biancavilla. Ma il diverbio tra i due è cominciato ad Adrano, a causa di un incidente avvenuto tra uno scooter e un’auto. Il fermato è stato condotto a piazza Lanza. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di tentato omicidio e di lesione aggravate.