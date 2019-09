Incidente stradale a Motta Sant'Anastasia, scontro tra due auto: due feriti

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuta ieri sera per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 192, in corrispondenza dello svincolo di Motta S. Anastasia per Sigonella Nas1. Lo scontro è stato frontale per le due autovetture, una Wolkswagen Polo ed una Bmw, che sembra procedessero in direzione opposta. I due giovani conducenti, uno americano e l'altro italiano, sono rimasti feriti con traumi vari. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta, dopo aver estratto i giovani dai rispettivi abitacoli, ha messo in sicurezza il luogo e le autovetture gravemente incidentate, supportando i sanitari per l'assistenza ai due giovani che sono stati trasportati con urgenza presso gli ospedali Garibaldi e Policlinico di Catania.