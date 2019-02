Incidente stradale in tangenziale, Tir si ribalta in curva

L'incidente si sarebbe verificato in modo autonomo, l'autoarticolato si è ribaltato in una curva nei pressi dello svincolo della tangenziale che porta al noto centro commerciale. Sul posto è intervenuto personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il manto stradale interessato da versamento di olio e carburante. Il traffico è rallentato ma è ripreso regolarmente.

