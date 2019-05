Incidente stradale in viale Sanzio, auto si ribalta: una ragazza ferita

L'incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi in viale Raffello Sanzio in prossimità del passagio pedonale nei pressi del parco Falcone. Lo scontro ha coinvolto due autovetture di cui una di cilindrata 50. La macchinetta si è ribaltata provocando ferite alla ragazza che si trovava al volante. Le dinamiche dell'incidente sono in corso di verifica da parte della polizia municipale, la ragazza è stata portata al Policlinico.