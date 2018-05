Incidente stradale in Tangenziale, scontro tra due motociclette

Stamattina si è verificato un incidente stradale in Tangenziale. Due moto, in direzione Messina, provenienti dalla base militare di Sigonella, si sono scontrate. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere i due motociclisti, l'Anas e una pattuglia della polizia stradale. Lunghe code sulla strada. Non si conoscono al momento le condizioni dei feriti.

In aggiornamento