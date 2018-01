Tentano fuga, bloccati in via della Concordia: due carabinieri e due poliziotti feriti

Un'auto con a bordo due bulgari è stata inseguita e bloccata dai carabinieri in via della Concordia. L'inseguimento avrebbe avuto inizio da parte della polizia nel quartiere di Zia Lisa e si sarebbe concluso in via della Concordia con l'intervento di due pattuglie dei carabinieri che, con un impatto frontale, hanno messo fine alla fuga. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze. A rimanere feriti sono stati due carabinieri e due poliziotti che sono stati trasportati in ospedale e hanno riportato contusioni non gravi.

In aggiornamento