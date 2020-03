Incidente stradale a Licodia Eubea, scontro tra due auto: un morto

Il tratto lungo la strada statale 514 “Di Chiaramonte” è stato riaperta a senso unico alternato, al km 25,400, a Licodia Eubea, a causa di un incidente avvenuto nel corso della notte. Due sono i veicoli coinvolti nel sinistro e una persona è deceduta, di cui ancora non si conosce l'identità. Sul posto, oltre al personale del 118 e i vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale di Ragusa per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Si registrano rallentamenti.

Aggiornamento del 9 marzo ore 9.41 // apertura strada